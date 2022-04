"Elle est très dure avec lui" : Sarah Knafo ne ménage pas Eric Zemmour

Directrice stratégique de la campagne d'Éric Zemmour, Sarah Knafo est également la compagne du candidat à l'élection présidentielle de 2022. Jeune femme âgée de 28 ans née aux Pavillons-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, elle est la femme de l'ombre qui organise et scrute les moindres détails de la communication du parti Reconquête. Premier soutien de son compagnon, c'est elle qui l'aurait poussé à se présenter à l'élection qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains. "Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo", reconnaissait d'ailleurs Éric Zemmour le 12 janvier dernier sur BFMTV.

Elle lui a donné confiance en lui

Alors que le polémiste, ancien chroniqueur sur Cnews, a longtemps pensé qu'il ne parviendrait pas à obtenir des partisans politiques, Sarah Knafo n'a jamais douté de son potentiel à séduire les foules. "Elle lui a donné confiance en lui. En juillet dernier, il était persuadé qu'il resterait à 4 %" indiquait un ami du candidat au Parisien. "Est-elle une Michelle Obama qui veut absolument pousser son mari ou est-ce plus intéressé que cela ? (...) Il lui arrive d'être très dure avec lui, après une émission télé par exemple."

Se décrivant volontiers comme une "cheffe d'orchestre", Sarah Knafo a confié aux journalistes du Parisien : "Le fond de la campagne, Éric Zemmour le pense depuis trente ans. Moi, j'ai réuni les gens qui travaillent pour monter le parti, pour créer la stratégie numérique, j'ai mis en musique."

Admiratif du flegme et du sang-froid de la jeune femme, capable de résister à toutes sortes de critiques ou rumeurs la concernant, un proche de Marion Maréchal ajoutait : "Elle a catalysé énormément de réseaux et de talents autour de lui. Elle a une double casquette : les réseaux militants et professionnels très qualifiés."

Elle maîtrise tout

Interviewé par Paris Match, Philippe de Villiers évoquait également la complicité entre l'Enarque et le journaliste. "Entre elle et lui, cela va bien au-delà des sentiments (...) Elle mène la campagne, elle maîtrise tout", confiait-il.

Anecdote étonnante récemment révélée par les journalistes de Marianne : Sarah Knafo a fait des blagues téléphoniques et piégé Nicolas Sarkozy en l'appelant "devant ses amis en mettant le haut parleur, se faisant passer pour sa maîtresse". Face à ses plaisanteries qu'il a jugé de mauvais goût, le mari de Carla Bruni "a fini par la menacer de mettre les services de sécurité à ses trousses".