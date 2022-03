Carla Bruni tactile avec Nicolas Sarkozy : tendre caresse et preuve d'amour en plein show

Après avoir longtemps soutenu son époux dans son rôle de président, Carla Bruni peut désormais compter sur lui pour l'accompagner dans certains événements. Le 23 mars 2022, le couple assistait au dîner Etam des Femmes Culottées, événement au cours duquel l'artiste de 54 ans a été invitée à chanter. Sollicitée pour mettre l'ambiance, Carla Bruni a tout donné. Elle avait d'ailleurs choisi l'un de ses morceaux les plus emblématiques, Quelqu'un m'a dit, une belle ballade d'amour qui lui a permis de plonger l'assemblée dans une ambiance romantique et chaleureuse.

Rester mobile ? Très peu pour Carla Bruni. Le mannequin a oscillé de table en table, en susurrant les mots d'amour de sa chanson dans le micro qu'elle tenait à la main. Et s'il y en a un à qui ces derniers étaient plus que jamais adressés, c'est bien son mariNicolas Sarkozy. En arrivant tout près de lui au cours de son interprétation, Carla Bruni Sarkozy lui a glissé une main sur l'épaule, caressant son torse par-dessus sa chemise au passage. Un geste public qu'a grandement apprécié Nicolas Sarkozy, à voir le sourire en coin qu'il a esquissé dans la seconde (voir le diaporama). Cette preuve d'amour publique n'a échappé à personne - et pas à Constance Jablonski qui a filmé le moment et l'a partagé sur Instagram - et montre bien qu'après presque quinze ans de vie commune, le couple s'aime comme au premier jour.