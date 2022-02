Carla Bruni Sarkozy : Sa fille Giulia, reine de la souplesse !

En règle générale, quand les parents d'un enfant évoluent dans le milieu artistique, il n'est pas rare que les bambins suivent la même voie. C'est ce qui arrive avec Giulia, fille deCarla Bruni et Nicolas Sarkozy. La petite fille n'a pas encore l'âge pour savoir si elle souhaite s'engager en politique, mais pour ce qui est du chant et de la danse, son destin se précise. Dans sa story Instagram, Carla Bruni a dévoilé l'un des talents cachés de sa fille : la souplesse ! Sur l'air de Levitating de Dua Lipa, on découvre un cliché de Giulia faisant atterrir par l'arrière son pied juste au-dessus de sa tête, tout en grâce. Une figure que peu d'enfants et d'adultes sauraient reproduire à moins d'avoir plusieurs années de danse classique au compteur. On ne peut donc qu'applaudir cet exploit de la petite fille.

Quand elle n'enchaîne pas les pas de bourrée et chassés à la maison, Giulia Sarkozy pousse la chansonnette, comme maman. Cette dernière dévoile d'ailleurs les résultats de ses prestations sur son compte Instagram. Quand elle ne reprend pas le titre Snowman de Sia, accompagnée par sa maman à la guitare, Giulia la joue a cappella face au miroir, le regard de sa célèbre mère tendrement posé sur elle. Pas de doute, la petite fille est promise à un bel avenir sur le devant de la scène si tel est ce qu'elle souhaite pour la suite.

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont toujours mis un point d'honneur à ne pas dévoiler le visage de leur petite fille. Pour autant, ils ne se privent pas de partager tous leurs bons moments sur les réseaux sociaux, surtout pour l'ancien mannequin. Vacances en famille, instants complices père et fille, préparation des fêtes d'Halloween ou rentrée scolaire, les abonnés de Carla Bruni ne perdent pas une miette de l'évolution de Giulia. On a déjà hâte de découvrir les premiers pas sur scène de la petite fille dont le destin artistique semble de plus en plus évident. Quelqu'un nous l'a dit...