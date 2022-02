Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : 14 ans de mariage célébrés différemment cette année...

Petit retour dans le temps : à la fin de l'année 2007, Nicolas Sarkozy est installé depuis quelques mois à l'Elysée. Fraichement divorcé, il se rend chez son ami Jacques Séguéla et y rencontre la chanteuse Carla Bruni : ils ne se quitteront plus ! Ce mercredi 02 février, le couple fête même ses 14 ans de mariage, une union couronnée par la naissance de leur petite princesse, Giulia, fin 2011.

Restés soudés contre vents et marées, ils forment même une magnifique famille recomposée avec les trois premiers fils de l'ancien président (Pierre, 36 ans, Jean, 35 ans et Louis, 24 ans) et le fils de Carla Bruni, Aurélien, né en 2001 de sa relation passée avec Raphaël Enthoven. Si l'ancien mannequin profite souvent de son compte Instagram pour célébrer leur amour ou leur vie de famille, elle aime aussi rappeler son bonheur à chaque anniversaire de mariage.

Et cette année, elle a choisi... une oeuvre artistique ! Attention, pas de chanson ou de photo dont elle est coutumière : c'est une magnifique esquisse en couleurs sombres qui lui a permis de rendre hommage à "son amoureux", comme elle aime tant appeler son mari. La légende est extrêmement simple : une phrase, "14 ans... merci @nicolassarkozy", agrémentée de plusieurs coeurs et traduite en italien et anglais, comme elle le fait à chaque post.