Carla Bruni acclamée par son beau-fils Jean Sarkozy et les VIP à son concert à l'Olympia

Dans le respect des consignes sanitaires encore en cours - avant une levée progressive dès le 2 février - Carla Bruni a pu se produire le 26 janvier, depuis la scène de l'Olympia, à Paris. La chanteuse a été acclamée par ses fans et des spectateurs très VIP...

En effet, dans la foule présente pour ce show il fallait compter sur Jean Sarkozy. Le fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, très discret ces dernières années, n'a pas résisté à l'envie de partager sur son compte Instagram quelques moments de sa soirée passée à écouter sa belle-mère chanter et jouer de la guitare. Il a notamment diffusé une petite vidéo en story dans laquelle elle chante le titre Tout le monde. Le jeune homme, marié à Jessica Sebaoun, est aujourd'hui âgé de 35 ans et se tient éloigné de la sphère médiatique. Mais il ne pouvait rater le concert parisien de celle qui partage la vie de son papa depuis déjà 14 ans. Toujours côté famille, on a aussi vu monter sur scène l'actrice Valeria Bruni Tedeschi, soeur de Carla, pour un tendre duo.

Parmi les autres membres de l'assemblée, on a aussi pu voir deux fidèles amies de Carla Bruni : la romancière Tristane Banon ainsi que l'ancien mannequin Farida Khelfa. Très émue par l'interprétation de la chanteuse sur le titre Salut marin (paru sur l'album Comme si de rien n'était), l'écrivaine a écrit quelques mots en légende de sa story. "J'espère que tous les frères partis trop tôt étaient à l'Olympia ce soir @carlabruniofficial c'était si beau...", pouvait-on lire. Celle-ci a perdu son frère en 2020...

Une autre spectatrice a été largement charmée par le concert donné par l'ancienne première dame, l'animatrice Karine Le Marchand ! La star de M6 a elle aussi partagé quelques vidéos sur Instagram pour saluer Carla Bruni qualifiée de "drôle, talentueuse, brillante, sensuelle, humaine", laquelle a évidemment interprété son tube culte, Quelqu'un m'a dit. Enfin, on pouvait aussi noter la présence d'Amir, lequel a semble-t-il embêté le spectateur assis derrière lui en filmant avec son portable. "Le gars derrière ne valide pas du tout ma story", a-t-il précisé avec humour.