Tristane Banon : Déchirant message à son défunt frère et belles photos

Ecrire pour ne jamais oublier, voilà une manière pour la romancière Tristane Banon de garder vivace le souvenir de son frère Laurent. Sur son compte Instagram suivi par 15 000 abonnés, elle lui a rendu hommage pour le premier anniversaire de sa mort.

Postant deux photos de ses archives personnelles, sur lesquelles on peut voir Laurent enfant, la tenant dans ses bras quand elle était bébé, puis lui adulte tenant alors sa fille à elle, Tristane Banon écrit : "Ça fait 41 ans que tu ne me portes plus dans tes bras, mais ça ne fait jamais qu'un an que Tanya ne peut plus faire de bisou à son tonton... Ça lui manque tu sais. Laurent 21/08/66-03/05/20" La romancière (J'ai oublié de la tuer, Le Début de la tyrannie, Prendre un papa par la main...) et journaliste n'a pas précisé la cause de sa mort.

L'an dernier, Tristane Banon, née de la relation entre Gabriel Banon et Anne Mansouret, avait partagé sa peine au moment du décès de son frère Laurent et écrivait alors : "Au revoir tonton Laurent, toi qui savais faire rire Tanya à distance avec tes grimaces de professionnel, toi qui as su faire faire ses nuits à Ethan le jour de ton départ, juste en un coup d'oeil, deux mots et trois baisers...Magie. Mon frère était un Super-héros. Tu nous manques déjà, même si Tanya a prévu de te parler tous les soirs avant de se coucher."