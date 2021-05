Diaporama Tristane Banon : Déchirant message à son défunt frère et belles photos

Tristane Banon : Déchirant message à son défunt frère et belles photos

Tristane Banon et son mari Pierre Lefèvre - Soirée pour la sortie du livre d'Alison Wheeler "Ma vie est mieux que la vôtre" à l'Hôtel Vernet à Paris, le 12 novembre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage

Tristane Banon et son mari Pierre Lefèvre au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Tristane Banon lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. © Rachid Bellak/Bestimage

7 / 10

Tristane Banon et son mari Pierre Lefèvre - Cindy Bruna fête ses 25 ans au Lutetia "Pop Up" club, soirée organisée par Five Eyes Production le 28 Septembre 2019 pendant la fashion week. © Rachid Bellak / Bestimage