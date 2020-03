Tristane Banon : La romancière est maman pour la deuxième fois !

Tristane Banon entame ce mois de mars 2020 sous les meilleurs auspices. Elle avait bien gardé le secret, s'éloignant des caméras et des réseaux sociaux quand c'était nécessaire, mais aujourd'hui, elle dévoile la vérité : la romancière et son mari, Pierre Lefèvre, ont accueilli le petit Ethan !

À travers une série de clichés en noir et blanc, Tristane Banon a présenté son bébé à ses fans. "Bienvenue sur cette terre, Ethan Banon-Lefèvre, commence-t-elle, tu verras, elle brûle d'un peu partout, elle se déchire comme un vieux tissu, on en prend bien peu soin même si on en parle beaucoup et on se bat à tous ses coins, mais au fond... c'est pas si pire !" La maman continue : "Tu vas découvrir des gens merveilleux autour de toi, une famille d'amis en béton armé, et merci à eux, à eux qui se reconnaîtront, de t'avoir laissé arriver dans le calme et la douceur que le petit secret de ton existence en moi a permis. Tu ne t'es pas caché pendant ces neuf derniers mois, moi non plus d'ailleurs, je ne t'ai simplement pas exhibé, voilà tout. Nous sommes sortis, pourtant, nous avons inauguré, fêté, verni, célébré, fashionweeké..."

Le couple, nouvellement parents pour la première fois, est rentré de la maternité et a couvé le bébé, comme un "clan soudé et terriblement patient". Et de remercier "ceux qui savaient, à ceux qui n'ont rien vu, à ce qui, peut-être, se sont dit que dans ce monde où la vie privée n'existe plus, certaines choses peuvent continuer à nous appartenir malgré tout, à nous et à nous seuls".

Tristane Banon a épousé Pierre Lefèvre en juillet 2018, Ethan est leur premier enfant. Tristane Banon a déjà une petite fille, Tanya, née en octobre 2015. Une période douloureuse pour la romancière qui s'est fait plaquée la veille de son accouchement par le "géniteur" comme elle l'évoque dans son ouvrage Prendre un papa par la main (Robert Laffont).