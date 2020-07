Tristane Banon complice avec Laurence Ferrari pour le prix Evok

À quelques jours du début des grandes vacances, c'était un rendez-vous idéal pour donner des pistes de lecture aux Français. Le 29 juin, le prix littéraire Evok remettait sa première récompense. C'est l'ouvrage intitulé Cette inconnue d'Anne-Sophie Stefanini (chez Gallimard) qui l'a emporté.

"Il y a des prix littéraires prestigieux, des institutions, des spéciaux, des spécifiques, des prix de spécialistes et d'autres de lecteurs... Pourtant, Emmanuel Sauvage, chef d'orchestre du groupe Evok, à l'esprit bouillonnant, et créatif s'est associé aux qualités littéraires et au savoir-faire de Tristane Banon, romancière depuis vingt ans et d'Emmanuelle de Boysson, romancière, journaliste culturelle à l'origine de plusieurs prix littéraires, pour imaginer le tout premier prix littéraire Evok", peut-on lire sur le site officiel de ce nouveau prix.

Un prix qui se présente comme "un pas de côté" et "comme une bulle de légèreté qui veut saluer le livre qui saura le mieux accompagner l'été". "Un livre qui devra posséder d'évidentes qualités littéraires, mais aussi coller à cet état d'esprit si particulier qui va avec la période estivale", ajoute l'organisation de l'événement. Afin de trouver et sacrer la perle rare, "Evok a choisi un jury hétéroclite et tournant d'une année sur l'autre, composé de 12 personnalités issues du monde de la culture, des médias, et venu de tous les arts". Pour l'année 2020, le jury était ainsi composé de Keren Ann, Tristane Banon, David Bellemere, Laurence Benaïm, Emmanuelle de Boysson, Karima Charni, Marie Drucker, Raphaël Enthoven ainsi que Laurence Ferrari, Aurélie Saada, Emmanuel Sauvage et Bernard Werber.

Lors d'une première rencontre du jury, six romans publiés dans l'année et préalablement sélectionnés ont été présentés et remis. Après un peu plus d'un mois de lecture, la délibération puis la soirée de remise du prix a eu lieu dans la suite Suzanne du Brach, 2e hôtel Evok, designé par Philippe Starck. Et c'est Anne-Sophie Stefanini qui a été sacrée. Le jury et la lauréate ont partagé une coupe et une part de gâteau, au soleil face à la tour Eiffel !