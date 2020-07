Laurence Ferrari : Pour ses 54 ans, son mari Renaud Capuçon la complimente

Ah l'amour ! Entre la journaliste Laurence Ferrari et le musicien Renaud Capuçon, c'est une affaire qui roule depuis leur mariage en 2009. C'est ce qu'on a pu vérifier à l'occasion de l'anniversaire de la jolie blonde, le 5 juillet. Sur Instagram, l'artiste a prouvé qu'il était amoureux comme au premier jour...

Le 5 juillet, Laurence Ferrai soufflait 54 bougies. Avec le déconfinement, on imagine que la journaliste et présentatrice de CNews - chaîne qu'elle partage avec son ancien mari et père de ses enfants Baptiste et Laëtitia, le journaliste Thomas Hugues - a pu célébrer l'événement entourée de ses proches. Sur Instagram, son époux Renaud Capuçon a fait fondre ses presque 49 000 abonnés en publiant une magnifique photo de sa femme. "Bon anniversaire à celle qui m'éclaire", a-t-il écrit en légende. Une courte, mais craquante déclaration qui en dit long sur la complicité entre les deux amoureux.

Renaud Capuçon (44 ans), qui a eu le petit Elliott avec Laurence Ferrari en 2010, avait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur son épouse. Il avait ainsi confié qu'elle était du genre "très dure, vraiment très dure" avec lui, mais uniquement pour le tirer vers le haut. En mai dernier, le violoniste ajoutait en interview pour le magazine Femina : "Laurence est le coeur de ma vie. J'ai raconté notre rencontre, car elle avait été relatée de manière parfois tronquée par des journalistes. Tout est né d'un dîner savoyard organisé par Michel Barnier, auquel je ne voulais pas aller à cause d'une angine... J'ai fini par m'y rendre pour elle."

Si Laurence Ferrari et Renaud Capuçon acceptent de s'exposer sur les réseaux sociaux ou à des événements médiatiques, ils ont parfois un peu de mal à supporter cette exposition, surtout lorsque la journaliste présentait encore le JT de TF1. "Nous apprécions d'être revenus à une vie plus normale", précisait la star télé en février dernier à Match.