Laurence Ferrari et Thomas Hugues sur CNews : "Ils ont dépassé leurs différends"

En janvier 2019, Thomas Hugues rejoignait la chaîne CNews et a ainsi eu le plaisir d'y retrouver son ex-femme Laurence Ferrari. Mariés de 1997 à 2007, ils ont eu la chance de se quitter en bons termes, en témoigne le respect profond qu'ils ont l'un pour l'autre. D'ailleurs, la chaîne a choisi de leur faire confiance pour animer ensemble la soirée électorale le 15 mars prochain à l'occasion des municipales.

Nos confrères de Gala se sont entretenus avec eux pour une interview croisée étonnante au cours de laquelle ils s'amusent de leurs retrouvailles à l'écran. "En nous voyant, une partie des téléspectateurs se diront peut-être : 'Tiens, ils ont réussi à dépasser leurs différends !' Et c'est le cas. Pour autant, je ne crois pas que cela fasse de nous une exception. Je veux croire que des milliers d'anciens couples en France ont été capables de dépasser cet 'accident de vie' et sont parvenus, comme nous, à être heureux chacun de son côté", déclare Thomas Hugues. Et Laurence Ferrari de surenchérir : "Va pour être érigés en modèle ! Après tout, c'est le fruit du respect professionnel et personnel que Thomas et moi avons continué de nous porter. Nos chemins ont divergé, mais jamais le fil du dialogue ne s'est rompu."

Leurs enfants, leur priorité

En effet, bien que leur histoire n'ait pas connu une fin heureuse, les deux journalistes s'admirent l'un l'autre. Thomas Hugues apprécie toujours autant "la réactivité" de son ex, quant à Laurence, elle souligne sa "sobriété" dans un monde où la course au buzz fait la loi. Il faut dire que l'entente était primordiale après leur séparation pour une bonne raison : leurs deux enfants, Baptiste et Laëtitia (aujourd'hui âgés de 23 et 26 ans). "Laurence et moi avons placé l'intérêt supérieur de nos enfants au-dessus du reste. Notre priorité, c'était eux", assure Thomas Hugues. "Nous voir ensemble dans le poste ne manquera pas de les amuser encore", anticipe de son côté Laurence Ferrari.

Depuis le divorce, chacun a refait sa vie de son côté. La jolie blonde file le parfait amour avec le violoniste Renaud Capuçon avec qui elle a eu un fils, Eliott, en 2010. Quant à Thomas Hugues, il s'est remarié avec la productrice française Isabelle Roche. Drôle d'anecdote : tout ce petit monde s'entend à merveille. D'après Gala, ils se suivent sur les réseaux sociaux et Laurence Ferrari a déjà été aperçue en train de déjeuner dans Paris avec... la nouvelle Madame Hugues. Voilà un bel exemple de maturité !