Renaud Capuçon et Laurence Ferrari : les dessous de leur rencontre presque ratée

On ne présente plus Renaud Capuçon. À 44 ans, ce violoniste hors pair vit littéralement pour la musique. Toujours en concert à gauche à droite, il fait découvrir ou redécouvrir les morceaux des plus grands compositeurs tels que Bach, Schubert ou encore Brahms. Inséparable de son instrument, Renaud Capuçon a tout de même trouvé le temps de se raconter à travers un livre intitulé Mouvement perpétuel, disponible aux éditions Flammarion.

Au fil des pages, le musicien se révèle à travers des anecdotes tantôt touchantes, tantôt drôles, comme celle de sa rencontre avec sa femme Laurence Ferrari. Anne-Elisabeth Lemoine a d'ailleurs particulièrement apprécié ce passage du livre et a souhaité le faire réagir à ce sujet dans C à vous mardi 10 mars 2020. "Si vous aviez su que vous alliez rencontrer la femme de votre vie, vous n'auriez pas porté cette horrible, atroce cravate rose. Ça, c'est le regret de votre vie", lui a-t-elle rappelé, amusée. L'animatrice fait ainsi référence au 1er avril 2008, le jour où Renaud Capuçon et Laurence Ferrari ont eu un coup de foudre. Un heureux dénouement pour le violoniste qui n'était alors pas du tout satisfait de son style vestimentaire. Même son fils Eliott (9 ans) le lui a fait remarquer : "Je l'ai gardée, je l'ai montrée à mon fils il y a pas longtemps, il m'a dit : 'Papa, t'as pas mis cette cravate ? C'est pas possible !'" Et d'ajouter : "C'est la seule fois de ma vie où j'ai mis une cravate rose, c'est le jour où j'ai rencontré ma femme, que je n'ai jamais pu porter ensuite, mais ça, c'est anecdotique. L'histoire, c'est qu'on s'est rencontrés chez Michel Barnier, qui était ministre de l'Agriculture, qui avait organisé un dîner de Savoyards et puis voilà."



La suite, on la connaît. Renaud Capuçon et Laurence Ferrari se marient un an après leur rencontre fortuite. En 2010, ils accueillent leur premier enfant ensemble, le petit Eliott. À noter que l'ancienne présentatrice de TF1 est également maman de deux enfants, Baptiste et Laetitia, nés en 1993 et 1995 de sa première union avec Thomas Hugues.