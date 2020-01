Thomas Hugues dévoile les secrets de sa relation avec son ex Laurence Ferrari

Lors de son arrivée sur la chaîne CNews en janvier 2019, Thomas Hugues a eu le plaisir de retrouver son ex-femme Laurence Ferrari. Interviewé par Non Stop People par l'animateur Jacques Sanchez, le journaliste de 53 ans a accepté d'en dire un peu plus sur la relation qu'il entretient avec son ex-épouse (avec laquelle il a été marié de 1993 à 2007). Sur la possibilité d'une future collaboration avec Laurence, Thomas répond "Ça arrivera peut-être je n'en sais rien" tout en révélant qu'ils s'entendaient toujours "très bien". Il poursuit : "La vie a fait qu'on a suivi des chemins différents, on s'est séparés mais on est d'abord et toujours un couple de parents. On a deux grands enfants qu'on adore" explique-t'il face à l'animateur. Parents de Baptiste et Laëtitia (respectivement âgés de 23 et 26 ans), il confie qu'il serait même ravi à l'idée de pouvoir retravailler avec la mère de ses enfants. "Si l'opportunité se présente on sera heureux de le faire" déclare-t'il.

De son côté, Laurence avait également été interrogée en juillet 2019 après l'embauche de son ex-mari sur CNews. Contente de retrouver celui qui a partagé sa vie pendant près de 14 ans, elle déclarait :"Je suis très heureuse que Thomas ait rejoint CNews et qu'il reste l'an prochain. Il est pour moi l'un des plus grands journalistes aujourd'hui et notre chaîne a besoin de tous les talents."

Mariée à Renaud Capuçon depuis 2009, Laurence a eu un fils prénommé Eliott en 2010. Thomas quant à lui s'est remarié à Isabelle Roche, productrice française qui a notamment été à l'origine des émissions Patron Incognito mais aussi Les Parents les plus stricts du monde.