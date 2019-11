Laurence Ferrari complice avec sa fille Laëtitia Hugues pour Olivier Rousteing

Il y a trente trois ans, Olivier Rousteing est né sous X et a été adopté par une famille bordelaise alors qu'il n'avait qu'un mois. Le célèbre directeur artistique de la maison Balmain, grand ami des stars, s'est lancé dans une mission particulièrement délicate, celle de connaître ses origines. Un parcours semé d'embûches et fort en émotions raconté dans Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X, réalisé par Anissa Bonnefont.

A l'occasion de la sortie du documentaire mercredi 27 novembre 2019, une projection spéciale a été organisée à l'Assemble nationale. Laurence Ferrari était présente, avec sa fille Laëtitia Hugues, 24 ans, née de son mariage passé avec Thomas Hugues (qui a pris fin en 2007). Mère et fille sont apparues très complices devant les photographes, assorties en noir.

Laurence Ferrari se trouvait à l'Assemblée nationale pour animer le débat qui a suivi la projection de Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X. La journaliste de CNews a notamment posé une question qui a tout particulièrement dérouté Olivier Rousteing lors du début, celle de savoir s'il s'aime plus après la découverte de ses origines et d'informations sur sa maman, qui lui a donné naissance alors qu'elle n'avait que 14 ans. "Donnez-moi un divan, et puis on va en parler, a rétorqué avec humour le génie de la mode. C'est vraiment différent. C'est une autre approche." Olivier Rousteing s'est félicité d'avoir pu une nouvelle fois débattre librement.