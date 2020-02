Laurence Ferrari et Renaud Capuçon surmédiatisés : "Une expérience violente"

Ils s'aiment comme au premier jour. C'est ce qui ressort de leur interview en commun accordée à Paris Match. Laurence Ferrari et Renaud Capuçon se complètent et se laissent leur liberté. Lui, se consacre toujours autant à sa passion, le violon, en partant en voyage cent cinquante jours par an pour ses concerts, et elle, poursuit ses activités journalistiques à la télé et à la radio. Voilà maintenant douze ans qu'ils organisent leur vie autour de leurs carrières, et c'est une affaire qui roule.

Toutefois, leur début n'a pas été un long fleuve tranquille comme le rappelle Laurence Ferrari. En effet, à l'époque de l'officialisation de leur couple, elle est la star de TF1 et ne passe pas précisément inaperçue. Quant à Renaud Capuçon, c'est un parfait anonyme aux yeux du public fidèle de sa femme. Pour autant, leur histoire d'amour intéresse, au grand dam des principaux intéressés. "Quand nous nous sommes connus, je présentais le journal de 20h sur TF1 et, bien malgré moi, j'ai exposé Renaud à cette folie médiatique", se souvient la jolie blonde de 53 ans. Et de préciser : "Ce fut pour nous une expérience violente. Un artiste classique n'est pas préparé à cette exposition maximale, que nous avons vécue comme une épreuve. Nous apprécions d'être revenus à une vie plus normale."

Très unis, Laurence Ferrari et son violoniste de 44 ans ont fait fi de l'attention qu'ils suscitaient pour consolider leur amour. Et entre eux, tout est allé très vite. Un an après leur coup de foudre, ils se marient et, en 2010, ils accueillent leur premier enfant ensemble, un petit garçon prénommé Eliott. Toujours dans les colonnes de Paris Match, ils assurent que le petit garçon pourrait bien avoir à son tour la fibre musicale. "J'ai commencé le piano quand j'avais 5 ans et j'ai toujours joué, même si c'est plus compliqué aujourd'hui. Mon fils et ma fille aînée en jouent également. La musique forme l'air que nous respirons, Eliott s'est mis au chant, il aime beaucoup", confie Laurence Ferrari.

À noter que l'ancienne présentatrice est également maman de deux enfants, Baptiste et Laetitia, nés en 1993 et 1995 de sa première union avec Thomas Hugues.