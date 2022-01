Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : Le couple s'offre un dîner en amoureux avant une date importante...

Depuis la fin de leur vie à l'Elysée, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy peuvent avoir plus régulièrement du temps libre à deux. Et, ravi de pouvoir profiter de sa belle, l'ex-chef de l'Etat aime ainsi la suivre dès qu'il le peut dans ses déplacements. Après un concert donné à Monaco, la chanteuse et son mari ont pris la direction de Nice, pour une soirée détente.

En effet, Carla Bruni a donné un show le 7 janvier dernier depuis le Grimaldi Forum, sur le Rocher, pour continuer de défendre sur scène son dernier album éponyme paru en 2020. L'interprète et ex-première dame - que l'on retrouve parfois en musique sur TikTok après avoir cédé à sa fille Giulia - a programmé plusieurs dates de concerts cette année. Les spectateurs la retrouveront d'ailleurs ce 20 janvier à Caluire et Cuire depuis la salle Radiant Bellevue mais aussi le 26 janvier depuis la mythique salle parisienne de l'Olympia. Et les fans internationaux de Carla Bruni pourront de leur côté la retrouver le 25 mars à Genève ou le 10 avril à Francfort.

Après son concert donné en principauté, Carla Bruni et son mari Nicolas Sarkozy pouvaient être vus, le 8 janvier, s'offrant un chic dîner au restaurant incontournable de Nice, La Petite Maison. Comme le rapporte Ici Paris, le couple était très détendu et a pu apprécier les musiques du groupe The Snugglers. Et le plaisir était aussi dans l'assiette. "Un dîner qui s'est terminé avec un énorme tiramisu au chocolat comme il se doit, pêché mignon de l'ex-président de la République", ajoute le magazine, tenu au courant par des voisins de table un peu bavards.

Un dîner fort agréable qui sonne comme une répétition avant une date importante pour le couple : celle du 2 février 2022. Carla Bruni - que l'on a vue depuis au défilé Ami - et Nicolas Sarkozy fêteront alors leurs noces de plomb, soit (déjà) 14 ans de mariage !