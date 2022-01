"Ma fille a beaucoup insisté" : Cette mode à laquelle Carla Buni a cédé...

A 54 ans, Carla Bruni multiplie les casquettes : ancienne première dame, ex-mannequin, chanteuse, mère de famille et, depuis peu, apprentie TikTokeuse ! Après le lancement d'un compte qui n'était pas le sien, elle a finalement rejoint le réseau social à la mode en novembre dernier. Et elle le doit à sa fille...

Dans les pages du journal Monaco Matin, Carla Bruni a évoqué ses débuts sur TikTok et a fait quelques révélations. "En fait je suis devenue TikTokeuse car ma fille a beaucoup insisté avec acharnement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller sur TikTok à 53 ans [elle a soufflé une bougie de plus en décembre, NDLR], que c'est un truc pour les jeunes", a-t-elle confié. Si elle a donc cédé à la demande de Giulia, sa fille née de son mariage avec Nicolas Sarkozy, c'est aussi parce qu'elle avait été touchée de voir de nombreux utilisateurs reprendre son tube Quelqu'un m'a dit. "En voyant ces innombrables reprises (...) je me suis inscrite. Tous ces jeunes qui chantent ma chanson, au fond, ce sont leurs parents qui l'écoutaient", a-t-elle ajouté.

Heureuse de voir qu'elle est capable de toucher plusieurs générations, Carla Bruni n'est toutefois pas exempte de critiques, notamment sur sa voix. Mais pas question de se vexer ou de se braquer. "Franchement, je n'ai pas non plus la voix de Billie Holiday ! Mais ma voix s'est beaucoup améliorée car on peut la travailler et progresser. Ces critiques ne m'embêtent pas. Vous savez, je me fous de ce qu'on dit de moi, je n'y pense jamais. C'est curieux, c'est peut-être du narcissisme mais ça ne m'intéresse pas. Je trouve que j'ai déjà tellement de chance, c'est normal que des gens n'aiment pas ma voix (...) Et les critiques, au fond, peuvent être constructives (...) C'est un enrichissement pour moi, même si bien sûr je préfère que l'on adore ma voix", a-t-elle réagi.

Carla Bruni n'a pas vraiment de soucis à se faire sur le sujet puisqu'elle conserve une base de fans qui répond toujours présente lorsqu'elle sort des albums. Depuis ses débuts dans la musique en 2002, elle a publié pas moins de sept disques !

Carla Bruni est attendue le 7 janvier sur la scène du Grimaldi Forum pour un concert unique