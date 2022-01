Laetitia Casta, Isabelle Adjani, Carla Bruni... Les stars brillent au défilé AMI

L'heure de la Fashion Week a sonné pour Paris. La capitale se pare donc de ses plus belles tenues pour honorer les défilés organisés par les plus prestigieuses marques de prêt-à-porter et de Haute Couture. Ce mercredi 19 janvier, c'est au coeur de la célèbre place de la Bourse, dans le 2ème arrondissement, que les célébrités et mordus de mode se sont donné rendez-vous. Au programme : la présentation de la nouvelle collection 2022/2023 d'AMI, créée par Alexandre Mattiussi. Pour honorer son talent, une foule de stars avait fait le déplacement. Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrew étaient de la partie, tout comme Léna Mahfouf (Léna Situations), la chanteuse Louane, les actrices Isabelle Huppert et Catherine Deneuve, en pleine forme, et le mannequin Caroline de Maigret. Carla Bruni , Marie Papillon, Eddy de Pretto et Jonathan Bailey, l'un des acteurs des Chroniques de Bridgerton, avaient également tenu à assister au défilé pour applaudir les nouvelles créations d'Alexandre Mattiussi. Mais pas que.

D'autres célébrités de renom ont assisté à l'événement mais d'un tout autre point de vue. Isabelle Adjani et Laetitia Casta ont eu l'honneur d'ouvrir et de fermer le bal du catwalk. L'actrice de La Reine Margot, lunettes de soleil sur le nez, a défilé avec toute la classe qu'on lui connaît dans une longue tenue sombre surmontée d'un trench noir XXL. La femme de Louis Garrel a, quant à elle, mis un point final au show en défilant dans une magnifique combinaison noire. Mais elles n'étaient pas les seules têtes connues à honorer les dernières pépites mode d'Alexandre Mattiussi.

Sur les catwalks, les plus observateurs ont pu reconnaître la grande Emily Ratajkowski mais aussi Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, le mannequin Aymeline Valade, l'acteur et mannequin Vassili Schneider, frère de Niels Schneider, et le mannequin italien Mariacarla Boscono. "Mon désir le plus profond a été d'effectuer un retour aux racines d'AMI, de faire revivre et de réinterpréter l'esprit de cette mode pour tous, qui a marqué nos débuts" a confié le créateur. A entendre la vague d'applaudissements qui a accompagné ses remerciements en fin de défilé, Alexandre Mattiussi a relevé le défi haut la main.