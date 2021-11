Charlotte Gainsbourg en famille : avant-première avec Yvan Attal, leur fils Ben préfère la jouer solo

Après une première expérience au cinéma à trois, dans Mon chien stupide en 2019, Yvan Attal, sa compagne Charlotte Gainsbourg et leur fils Ben Attal (24 ans) se retrouvent une fois encore en salles obscures. Le 1er décembre 2021, le trio sera à l'affiche du drame judiciaire Les choses humaines, adapté du roman du même nom de Karine Tuil. En attendant la sortie du film, toute son équipe s'est réunie mardi 23 novembre 2021 pour une joyeuse avant-première parisienne.

Sur le tapis rouge de l'UGC Normandie, sur les Champs-Elysées, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal étaient bien entourés : Benjamin Lavernhe, Suzanne Jouannet, Judith Chemla, Mathieu Kassovitz, Laëtitia Eïdo, Camille Razat et la romancière Karine Tuil étaient de la partie. Interprétant le rôle principal, celui d'Alexandre, leur fils Ben Attal était lui aussi présent, mais quelque peu à distance. Si le trio avait affiché sa complicité au moment de présenter le film au Festival de Deauville en septembre dernier, parents et enfant ont cette fois-ci posé séparément. Ben Attal tente-t-il de sortir de l'ombre de ses célèbres géniteurs ?

Dans une récente interview accordée au magazine Version Femina, Charlotte Gainsbourg avait confié à quel point son fils les avait "épatés" pendant le tournage des Choses humaines, bien qu'il ne soit "pas toujours évident" de travailler en famille. "J'ai mal vécu les scènes que l'on avait ensemble, car j'avais peur pour lui : c'est un rôle complexe et Yvan ne laissait rien passer, avait-elle raconté. Mais Ben se rebiffait moins que moi, voulait donner le meilleur à son père, et ils ont fait un super boulot."