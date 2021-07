Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice surprend, les fesses en avant et la poitrine apparente

Du haut de ses 18 ans, la fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal n'a pas froid aux yeux. Ou froid tout court, d'ailleurs. Particulièrement active sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir Alice Attal prendre la pose, plutôt en culotte qu'en combinaison de ski. Dernier exemple en date jeudi 28 juillet 2021, avec une nouvelle série de photos illustrant les vacances parisiennes de la jeune étudiante installée aux Etats-Unis.

Les fesses au premier plan, habillées d'un pantalon militaire, le débardeur noir remonté jusqu'au dessus de la poitrine, une cigarette à la main... Alice Attal s'affiche dans des postures sensuelles en compagnie de son petit-ami River, un jeune Américain qui partage sa vie depuis plusieurs mois déjà. Quand il n'improvise pas une séance photo sexy dans la salle de bain, le couple s'accorde visiblement quelques sorties touristiques, notamment au château de Versailles. De la photo underboob à la galerie des glaces, il n'y qu'un pas !

Cet été loin de son université américaine permet à Alice Attal de passer du temps en famille. Le 7 juillet dernier, elle a retrouvé son grand frère Ben (24 ans) et sa petite soeur Joe (10 ans) pour prendre part au Festival de Cannes. La petite tribu a fait une apparition remarquée lors de la montée des marches du documentaire Jane par Charlotte, un long-métrage mettant en scène Jane Birkin et réalisé - non sans difficultés - par Charlotte Gainsbourg. Quelques jours plus tard, Alice et sa célèbre maman ont profité d'un moment privilégié en assistant ensemble au défilé YSL organisé en Italie (voir diaporama).