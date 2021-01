Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : En couple, leur fille Alice s'affiche avec un jeune Américain

La fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal a bien grandi ! Du haut de ses 18 ans, Alice Attal est une jeune étudiante qui partage son temps entre Paris et New York. Une vie entre deux continents dont elle partage des extraits sur Instagram. Cette fois, la soeur de Ben et Joe (23 et 9 ans) a laissé voir qu'elle était en couple...

Pour souhaiter une bonne année 2021 à ses abonnés, Alice Attal a dévoilé quelques photos personnelles le 1er janvier : un cliché de son grand frère faisant une grimace, un autre qui pourrait bien montrer sa petite soeur en train de faire du roller dans un parc parisien... L'étudiante a également partagé plusieurs photos d'elle s'amusant et embrassant un jeune homme s'appelant River et venant de Brooklyn. Installée outre-Atlantique depuis plusieurs années, la fille de Charlotte Gainsbourg semble avoir craqué pour un jeune Américain.

On ne peut pas dire qu'Alice Attal soit une jeune femme très pudique, ni même frileuse ! Le 29 janvier, elle a en effet partagé une nouvelle série de photos la montrant en culotte et petit débardeur, les cheveux colorés et les yeux bordés de faux-cils, telle une princesse Disney revisitée. Un look affirmé qu'elle avait déjà laissé voir il y a quelques mois sur Instagram.