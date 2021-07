Diaporama Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice surprend, les fesses en avant et la poitrine apparente

Alice, Ben et Joe Attal (les enfants de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

8 / 23

Conversation avec Charlotte Gainsbourg et son compagnon Yvan Attal après la première du film "My dog stupid" lors de la soirée d'ouverture de "The French Cinema Week" à New York, le 12 novembre 2019.