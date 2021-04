Alice Attal, câlins et déconnade avec River : la fille de Charlotte Gainsbourg est amoureuse

Depuis plusieurs mois maintenant, Alice Attal est en couple avec un jeune Américain répondant au nom de River. Relativement active sur les réseaux sociaux, la fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal s'est saisie de son compte Instagram le 23 avril 2021 pour souhaiter un joyeux anniversaire à son boyfriend. L'occasion pour elle de partager quelques photos de leur intimité.

"Joyeux 19e anniversaire à mon humain préféré, le plus beau, le plus gentil, le plus sot, la meilleure des vues matinales. Je t'aime tellement !", l'étudiante de 18 ans a-t-elle écrit le temps d'une Story publiée vendredi, avec la chanson Can't Help Falling In Love d'Elvis Presley en fond musical. Sur les photos et vidéos qui accompagnent son message, le fameux River apparaît tantôt seul, tantôt avec Alice, partageant blagues et câlins (voir diaporama). Les amoureux sont certainement installés à New York, où la jeune femme poursuit ses études supérieures.

C'est justement pour poursuivre sa formation dans une université américaine qu'Alice Attal est restée aux Etats-Unis, quand sa mère et sa petite soeur Joe (9 ans) sont finalement rentrées en France, après sept ans de vie sur la côte Est. "En avril [2020, NDLR], New York était devenue cette ville déserte, de fin du monde, et j'ai eu un mouvement de panique, Charlotte Gainsbourg avait-elle confié au Madame Figaro en janvier dernier. Je me suis dit : assez de vivre tous séparés, j'ai besoin d'être avec Yvan, mon fils, ma mère, la mère d'Yvan."