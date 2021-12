"Il m'a snobée" : Laetitia Casta rembarrée par son mari Louis Garrel, il s'explique

Laetitia Casta est à l'affiche de La Croisade, le nouveau film réalisé par Louis Garrel, son mari. Le couple, qui a accueilli son premier enfant en mars dernier est venu présenter ce travail commun sur le plateau de Quotidien, le 13 décembre. Et si les comédiens semblent filer le parfait amour, ils leur arrivent parfois d'être en désaccord, comme dans tout ménage. Curieux d'en savoir plus sur leur relation, Yann Barthès a questionné l'actrice de 43 ans sur la manière dont elle a travaillé sur ce film, sous les ordres de son conjoint.

"Je n'arrive pas sur le plateau en me disant que c'est mon mari. Pour moi, c'est un metteur en scène et j'arrive en tant qu'actrice, a-t-elle répondu, faisant ainsi preuve d'un grand professionnalisme. J'ai ma partition, lui est là, il a son film dans la tête et puis ça se fabrique". C'est alors que le présentateur lui a demandé si elle n'aimerait pas passer derrière la caméra pour mettre en avant les dons d'acteur de Louis Garrel et ainsi inverser les rôles. "Faire un film avec lui ? Je lui ai proposé et il m'a snobée... C'était un court-métrage", a-t-elle révélé, apparemment encore déçue par ce refus. "Le rôle était trop proche de moi, je ne savais pas comment le jouer, quoi ajouter au personnage", a rétorqué Louis Garrel, tentant de se défendre. Le papa d'Oumy s'est rattrapé en faisant l'éloge de son épouse.

Invité à définir Laetitia Casta, le fils de Philippe Garrel a redoublé d'efforts pour flatter sa belle :"Laetitia Casta, actrice et femme puissante. Artiste multi talentueuse. Elle a la chance de n'être jamais conventionnelle ni scolaire C'est en partie dû à ses réelles qualités humaines. Son empathie profonde pour les gens et sa générosité nourrissent les personnages qu'elle incarne et leur donne une force humaine que tous les acteurs espèrent trouver dans leur travail".

De son côté, Laetitia Casta manquait un peu d'inspiration mais a fait une révélation à propos de l'ex-compagnon de Valeria Bruni-Tedeschi. "Louis Garrel : acteur réalisateur. Passionné, passionnant. Fougueux. Jamais là où on l'attend et toujours là où on ne l'attend pas. Irrésistiblement drôle et dont la plus grande qualité est qu'il ne boude jamais".