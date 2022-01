"Ça me plaît, ça" : Carla Bruni folle de Nicolas Sarkozy, elle dévoile l'étonnant détail qui la fait craquer

On le sait, elle est folle amoureuse de son époux. Quand il s'agit de faire l'éloge de Nicolas Sarkozy en plusieurs actes, Carla Bruni n'est jamais la dernière. Invitée sur le plateau de l'émission C à Vous, le lundi 3 janvier 2022, Carla Bruni a à nouveau dépeint un portrait extrêmement flatteur de l'homme de sa vie. Mais dans la liste des nombreuses qualités de notre ancien président de la République, la chanteuse a évoqué certains traits étonnants... notamment le fait qu'elle adorait le voir échouer dans sa vie professionnelle.

Savoir perdre, c'est pas rien dans la vie

"La chose que j'aime le plus dans la carrière politique de mon mari, c'est quand il perd, a-t-elle expliqué à Anne-Elisabeth Lemoine, des étoiles scintillantes dans les yeux. Je trouve que quand il perd, il monte très haut. Il faut être grand quand on perd. Son discours de 2012, son discours quand il a perdu la primaire, à chaque fois qu'il perd, il montre sa grandeur. Ça me plaît, ça. Il aurait vraiment préféré gagner, mais savoir perdre, c'est pas rien dans la vie." Au détour d'une question, elle a toutefois précisé que pour d'évidentes raisons, Nicolas Sarkozy ne reviendrait plus à la vie politique. Il va falloir trouver autre chose à admirer chez lui.

Il est son pilier, son roc depuis tant d'années. En couple avec Nicolas Sarkozy depuis 2008, Carla Bruni a formulé cet amour en chanson, notamment avec le titre Mon Raymond, mais également en chair et en os. Le 19 octobre 2011, elle a accouché de leur fille, Giulia, point d'orgue de leurs sentiments si fous. Ces dernières semaines, bien sûr, l'artiste de 54 ans a eu grand besoin de se blottir contre l'épaule de son tendre époux. Privée de son grand fils Aurélien - issu de sa relation avec Raphaël Enthoven -, elle a notamment passée une partie des fêtes de fin d'année à se ronger au sang, sa maman Marisa Borini ayant été hospitalisée. Heureusement, Nicolas était là...