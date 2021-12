Carla Bruni : Sa mère Marisa Borini hospitalisée à 91 ans, elle garde le sourire malgré tout

L'histoire familiale de Marisa Borini et ses filles est quelque peu atypique puisque la pianiste et concertiste italienne n'a jamais caché ses infidélités, alors qu'elle était mariée à Alberto Bruni Tedeschi. "Mes parents faisaient leurs vies. Ils étaient souvent absents et infidèles, mais ils s'adoraient, nous les admirions et ils avaient pour leurs enfants une immense affection, a confié l'épouse de Nicolas Sarkozy au magazine Egoïste, en septembre dernier. Ils étaient à la fois absents et affectueux : cette absence combinée à une très grande affection nous a rendu libres d'eux et nous a aidés à nous construire".

Peu après le décès de son père, survenu en 1996, Carla Bruni a appris, en confrontant sa mère, qu'il n'était pas son père biologique...