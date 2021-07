Carla Bruni : Sa mère Marisa Bruni Tedeschi infidèle, se souvient de son amant Arturo

Une infidélité faite dans "le respect et la dignité"

Bien que Marisa et Alberto Bruni Tedeschi se soient dits "oui" pour la vie en 1958, il ne faut pas penser que les infidélités du couple étaient cachées. Dans son ouvrage intitulé Mes chères filles, je vais vous raconter... Marisa Bruni Tedeschi n'a jamais caché son idylle secrète avec Arturo. La grand-mère de Giulia y a d'ailleurs raconté que son époux, et elle se trompaient "mutuellement" dans le "respect et dignité." "On ne voulait pas se quitter, d'une part parce qu'à mon époque, dans la société italienne, ça ne se faisait pas du tout de divorcer, et aussi parce que nous fonctionnions ensemble très bien intellectuellement, amicalement et affectueusement", avait-elle expliqué dans les colonnes de Marie Claire. Et de poursuivre au sujet de sa relation avec ses filles : "Le problème est que je n'ai jamais eu le temps de parler avec mes filles de choses intimes et profondes me concernant. Ou plutôt elles n'ont pas le temps avec moi ! Elles sont toujours très occupées. On se téléphone, on se voit, mais il n'y a pas de moments de confidence totale."