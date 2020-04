Carla Bruni : Sa mère Marisa, 90 ans, a une impression de "fin du monde"

Au 9 avril 2020, Santé Publique France recensait 86 334 cas de contamination au Covid-19 et 12 210 morts. Les chiffres sont encore plus élevés en Italie, la patrie de Marisa Borini et ses filles Carla et Valeria, toutes les trois nées à Turin. Nos voisins transalpins recensent, au 10 avril 2020, 143 626 cas de contamination et 18 279 morts.

Carla Bruni, justement, avait adressé une pensée à ses compatriotes au début de la pandémie. "Courage à vous tous, chers compatriotes", a écrit la chanteuse, top model et épouse de Nicolas Sarkozy sur Instagram le 9 mars 2020.