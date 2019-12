Valeria Bruni Tedeschi et sa mère Marisa : Radieuses entre Rome et Paris

Tous les chemins mènent décidément à Rome, même au coeur du 6e arrondissement de Paris !

Vendredi 13 décembre 2019, le cinéma Art et Essai L'Arlequin, situé sur la rue de Rennes et bien connu des Germanopratins, inaugurait la 12e édition de son festival "De Rome à Paris", qui, du 13 au 17 décembre, offre au public de découvrir une sélection d'une dizaine de longs métrages italiens récents encore inédits en France.

Quelques semaines après avoir accueilli Ina Weisse et Nina Hoss pour l'ouverture du Festival du cinéma allemand, l'institution pouvait compter sur la contribution de l'actrice et réalisatrice franco-italienne Valeria Bruni Tedeschi : la soeur de Carla Bruni-Sarkozy, active dans le septième art des deux côtés de la frontière, venait parler du film Aspromonte, projeté lors de la soirée inaugurale (et à nouveau lors de la soirée de clôture, mardi 17). Valeria n'était pas seule pour cette rencontre avec les spectateurs : elle avait à ses côtés non seulement le réalisateur Mimmo Calopresti, qui a écrit et dirigé Aspromonte, mais aussi... Marisa Borini, sa mère, qui a pris la pose avec elle, visiblement ravie de partager ce moment de culture transalpin.

Présenté en octobre au Festival Cinéma Méditerranéen de Montpellier, Aspromonte - La Terra Degli Ultimi met en scène l'histoire d'un petit village reculé de la Vallée de l'Aspromonte et de ses habitants qui, à la fin des années 1950, tentent de construire une route pour sortir de leur isolement aux conséquences parfois dramatiques. Valeria Bruni Tedeschi, récompensée à quatre reprises en Italie par le David di Donatello (éqiuvalent du César) de la meilleure actrice au cours de sa carrière, y tient le rôle d'une institutrice qui essaye d'enseigner l'italien aux enfants.

Le programme complet des films projetés à L'Arlequin dans le cadre du festival De Rome à Paris est à consulter en ligne sur le site des Ecrans de Paris.