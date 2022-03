"Ne parlez pas comme ça de ma femme" : La colère d'Eric Zemmour face à Anne-Elisabeth Lemoine

S'il parcourt les plateaux de télévision pour sa campagne présidentielle - il est sur TF1 puis LCI ce 10 mars 2022 face à Valérie Pécresse -, le candidat de Reconquête Eric Zemmour est un habitué de cet exercice depuis des années. En effet, il a déjà été, soit invité, soit chroniqueur sur le petit écran ou à la radio dans sa vie passée d'éditorialiste et d'essayiste. C'est ainsi qu'il a été reçu dans C à vous sur France 5 en 2014 pour défendre son livre controversé Le Suicide français. Répondant aux questions de l'équipe, il n'a pas digéré une remarque de la présentatrice de l'époque, qui est toujours la même aujourd'hui, Anne-Elisabeth Lemoine.

Retour en 2014, le 6 octobre précisément. Ce soir-là, Anne-Elisabeth Lemoine est le joker d'Anne-Sophie Lapix, prenant les commandes du show. Pour sa première en tant que maîtresse de cérémonie, elle reçoit Eric Zemmour, déjà connu pour ses positions très clivantes. Sur le plateau, il déclare ainsi : "Je pense qu'il y a une majorité de Français qui ont cette nostalgie du 'c'était mieux avant'." La présentatrice le contredit : "Quand on est une femme, on n'a pas envie de se retrouver avant. Et le 'avant' que vous décrivez ne fait pas du tout envie aux femmes d'aujourd'hui. Vous êtes marié Éric Zemmour ou pas ? (...) Elle a le droit de faire quoi votre femme ? Elle est dominée socialement par vous ? Parce qu'apparemment, la domination sociale chez la femme a un fort pouvoir érotique. On est très heureux pour Madame Zemmour, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?"

Une interprétation de ses idées et de son livre qui ont fait bondir Eric Zemmour. Il rétorque : "Chère Madame, d'abord la personnalisation à laquelle vous vous prêtez est stupide. Je ne permettrais pas moi de vous dire 'est-ce que votre mari est dominé par une femme qui est absolument féministe etc.' Donc, je ne vous permets pas de parler ainsi de ma femme." Une vidéo que l'on peut revoir sur le site du Figaro.

En 1982, Eric Zemmour a épousé l'avocate Mylène Chichportich, le couple a eu trois enfants : Hugo, 24 ans, Thibault, 22 ans et Clarisse, 17 ans. Très protecteur de sa vie privée et s'il a évoqué brièvement et de façon anecdotique sa progéniture au cours de ses interviews, il a dû se résoudre à clarifier sa situation conjugale au début de l'année 2022, après d'intenses rumeurs avec sa conseillère de campagne. Sur BFMTV, il avait ainsi expliqué au sujet de Sarah Knafo : "C'est ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo. Mais on s'arrêtera là, si vous me le permettez. (...) Je règle au fur et à mesure du temps les problèmes que me posent ma vie privée."