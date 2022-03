Présidentielles 2022 : deux candidats déprogrammés de TF1 pour une surprenante raison !

Coup dur pour Valérie Pécresse et Eric Zemmour. Les deux personnalités politiques, respectivement leader des Républicains et du mouvement Reconquête, en lice pour les élections présidentielles, attendaient de pied ferme leur débat. Prévu ce jeudi 10 mars 2022 et annoncé en prime time sur TF1, avec Ruth Elkrief et Gilles Bouleau pour la présentation, il connaît des bouleversements. Selon les informations de Marianne, le déroulement de l'événement va connaître des modifications de chaîne...

En effet, la première chaîne "ne compte diffuser que les vingt premières minutes de l'émission, avant de laisser la main à LCI", indique le site Internet Marianne. TF1 souhaite diffuser le duel de 20h25 à 20h45 puis le basculer sur la chaîne d'info en continu du groupe, LCI, jusqu'à 21h35. La raison serait une question d'audimat puisque TF1 ne souhaiterait pas sacrifier les bonnes audiences de la série Balthazar avec Tomer Sisley. "L'émission reste sous réserve de l'actualité en Ukraine", précise de chaque côté des équipes des deux candidats, selon l'hebdomadaire. Reste à savoir si la séquence politique sera bien diffusée dans le cadre du journal télévisé et sur LCI, l'information n'est pas encore précisée dans la grille de programme.

Les deux candidats approchent du premier tour des élections présidentielles en étant au coude à coude dans les intentions de vote d'après le sondage Opinion 2022 réalisé par l'institut Elabe : Eric Zemmour est à 11% tandis que Valérie Pécresse se retrouve à 10,5%. Le premier, qui a fait une entrée remarquable en politique cet automne, souffre désormais de l'actualité en Ukraine, où ses positions pro-Poutine par le passé ne jouent pas en sa faveur. La seconde a du mal à se remettre de son meeting au Zénith de Paris et des accusations de manoeuvres électorales lors des primaires de son parti.

Les fans de Balthazar seront donc ravis de retrouver leur médecin-légiste pour une quatrième saison qui démarre ce jeudi. D'après le site spécialisé Pure Médias, les audiences du show sont réjouissantes : "Diffusée fin 2020, la saison 3 de Balthazar avait pu compter en moyenne et en audience consolidée sur 7,20 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, ce qui représente une part d'audience de 29,2% sur les individus de 4 ans et plus."