Tomer Sisley évoque la fin de la série "Balthazar" puis fait subitement machine arrière !

Invité dans l'émission 50 Mn Inside le 19 février 2022, Tomer Sisley avait révélé que la série Balthazar, dans lequel il campe le rôle d'un médecin légiste sexy, était sur le point de s'arrêter et que la cinquième saison serait bel et bien "la dernière". Quelques jours plus tard auprès des journalistes de Télépro, l'acteur bientôt à l'affiche du film Largo Winch 3, a fait machine arrière et est revenu sur ses propos.

Reconnaissant avoir été "maladroit", il explique : "Quand je parlais de la cinquième et dernière saison de Balthazar, je voulais dire la dernière saison en date, je pensais pas à : 'C'est la toute dernière saison et après, il n'y en aura pas d'autres'". Ayant visiblement changé de discours, il assure ne s'être même "pas posé la question" du moment où il arrêterait la série Balthazar.

Il est possible qu'il y ait dix saisons

Visiblement gêné, il poursuit : "Maintenant, si on aborde le sujet, c'est évident qu'à un moment, la série va s'arrêter et puisque l'on en parle, on va attaquer la cinquième saison, cinq saisons d'une série c'est pas mal et on pourrait continuer à en faire d'autres. Si je continue à faire 'Balthazar', c'est pour les fans. Maintenant, comme je le fais pour ça, je ne veux pas les décevoir". Par ailleurs, l'acteur qui partage la vie de Sandra de Matteis indique : "Il est possible qu'il y ait dix saisons". Alors, l'acteur aurait-il eu un rappel à l'ordre de la chaîne pour ses propos dans l'émission 50 Mn Inside ?

Très à l'aise dans ce rôle de médecin un peu loufoque, il indique aimer particulièrement son personnage à l'écran. "Les créateurs de la série ont créé ce personnage en pensant à moi, confie-t-il, et quand je me suis approprié ce rôle-là, je l'ai adapté à moi. On a changé 2, 3 petits détails. C'est un personnage qui devait cramer la vie par les deux bouts (...) les scénaristes avaient pensé à un personnage qui se torcherait la gueule tous les soirs et enchaînerait les conquêtes différentes. Je leur ai dit qu'il y avait d'autres manières de cramer la vie par les deux bouts, comme prendre trop de risques dans des pratiques extrêmes".

Pour rappel, la quatrième saison de la série Balthazar sera diffusée à partir du jeudi 10 mars 2022 sur TF1. L'acteur sera face à l'actrice Constance Labbé (remplaçante de Hélène de Fougerolles qui a quitté la série à la fin de la saison 3).