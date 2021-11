Tomer Sisley perturbe sa femme Sandra : séquence drôlissime du couple en vidéo

Amoureux comme au premier jour, Tomer Sisley (47 ans) ne se lasse pas d'embêter et de taquiner sa femme Sandra de Matteis. C'est d'ailleurs ce qu'a dévoilé la directrice de l'agence de conseils en relations presse sur Instagram le 13 novembre 2021. Sur une vidéo très drôle, on découvre toute la créativité et toute l'inventivité dont l'acteur du film Les Innocents (2018) est capable pour enquiquiner son épouse.

"Quand il a décidé de m'emmerder" écrit la jolie brune avec beaucoup d'humour en légende. Très demandeur, Tomer ne semble pas supporter que sa femme fasse autre chose que de s'occuper de lui. Et pour capter son attention il est capable de tout : des grimaces aux symphonies de flûtes, le comédien est capable du meilleur comme du pire pour être au centre de l'attention de Sandra.

"Le Noiseur !!!", "Je chiale ! Tellement vous !", "Tomer stoooppp ! Vous êtes adorables", "Tellement drôle", "C'est trop mignon vous êtes adorable tous les deux", "Ne pas se prendre au sérieux est essentiel quand on s'aime ! Je vous adore ! Merci pour cette bonheur humeur quotidienne !", "Vous êtes au top j'adore" ont réagi de nombreux abonnés, séduits par la complicité et par la tendresse qui émanent du couple.

Un peu plus tard dans la journée, Sandra Sisley a dévoilé avoir eu une crise d'angoisse en découvrant que Tomer pourrait avoir une double vie. "J'ai fait une mini crise de panique à la vue de cette photo j'ai cru que mon mari avait une nouvelle famille. Vite fait j'ai vraiment cru que c'était Tomer en grenouillère avec d'autres enfants et une autre meuf" écrit-elle en légende d'une photographie de famille de Valentin Léonard et Rachel Legrain-Trapani.

Que Sandra se rassure, Tomer semble toujours autant fou d'elle ... et ce, dans tous les sens du terme !