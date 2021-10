Rachel Legrain-Trapani oisive ? Sa mise au point après les attaques d'une "femme parfaite"

Ce n'est plus une surprise pour personne, les réseaux sociaux ont parfois des revers néfastes. Rachel Legrain-Trapani ne dira pas le contraire, elle qui est désormais habituée à se faire tacler de temps à autres sur Instagram. Ce fut malheureusement encore le cas dans la journée du 10 octobre. Après avoir posté une story de la pelouse de son jardin parfaitement entretenue, une internaute s'est permis de lui adresser des messages plutôt agressifs.

"Vous n'entretenez même pas votre jardin toute seule ? Mais, à part regarder la télé et faire du sport, vous faites quoi ?! Vous faites tout faire par les autres. Je serais frustrée de faire faire mon jardin par quelqu'un d'autre", a reçu l'ancienne Miss France. Loin de se laisser faire, la maman de Gianni (né en décembre 2013 de son mariage passé avec Aurélien Capoue) et Andréa (1 an, fruit de sa relation avec Valentin Léonard) a partagé ces commentaires et y a répondu avec ironie.

"Une femme parfaite est venue me laisser un petit message... Désolée, maintenant je vais vous montrer des stories quand je suis devant l'ordi en train de bosser, les rendez-vous chez le comptable, quand j'étends le linge... Ça ne sera pas super beau ni intéressant mais au moins vous verrez que je ne fais pas que du sport ou regarder la télé."

Plus sérieusement, Rachel Legrain-Trapani a ensuite tenu à rappeler à sa communauté l'importance de se montrer bienveillant envers les uns et les autres. "Je sais très bien que nous sommes privilégiés et j'en suis vraiment reconnaissante... Mais n'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, avec nos histoires et que nous ne volons rien à personne. On travaille, on élève nos enfants... Certes, nous sommes chanceux d'avoir de gros plus, mais ça n'a pas toujours été le cas et ça ne le sera pas éternellement non plus", a-t-elle écrit avec lucidité.