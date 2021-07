Rachel Legrain-Trapani épinglée pour une mauvaise habitude : "Je n'en suis pas fière..."

Rachel Legrain-Trapani n'est pas du genre à se défiler lorsqu'il s'agit de répondre aux internautes. Mardi 27 juillet 2021, le commentaire de l'un d'entre eux sur Instagram l'a d'ailleurs interpellée. Notre Miss France 2007 avait suscité son attention après être apparue en story, une cigarette à la main. "Tu caches ta cigarette", lui avait alors lâché l'abonné, accompagnant son mot d'émojis hilares.

Ni une ni deux, Rachel Legrain-Trapani a accepté de se confier sur le sujet. "En toute transparence avec vous... oui car je n'en suis pas fière et surtout je ne veux pas donner le mauvais exemple. J'ai repris après avoir arrêté 3 ans, mais je compte arrêter dès la fin de l'été...", a-t-elle assuré. Et d'ajouter : "Gianni (né en décembre 2013 de son mariage passé avec Aurélien Capoue, ndlr) n'étant pas là j'en ai allumé une puis deux... (il déteste ça). Je testerai l'hypnose à la rentrée".

En attendant de se débarrasser de cette habitude, Rachel Legrain-Trapani continue de passer du bon temps en Espagne avec son compagnon (et possible fiancé ?) Valentin Léonard, ainsi qu'avec leur jeune fils Andréa (1 an). C'est à Lloret del Mar que la petite famille a posé ses bagages, une destination chère au coeur du couple même avant qu'ils ne se mettent ensemble. Comme elle le révélait il y a quelques jours, la station balnéaire lui a d'ailleurs permis d'entamer la discussion avec Valentin Léonard. "Bon ok j'avoue j'ai écrit la première...", avait-elle reconnu avant de dévoiler leurs premiers échanges : "Coucou, je préfère t'écrire ici que sur Raya. J'ai vu que tu étais à Lloret del mar... Tu y restes tout l'été ?" Le début d'une belle histoire d'amour.