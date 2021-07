Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard en couple : l'idylle a failli ne jamais voir le jour, explications...

En couple depuis l'été 2019 avec Valentin Léonard, Rachel Legrain-Trapani a souhaité dévoiler les secrets de leur mystérieuse rencontre à ses abonnés. Le 18 juillet 2021, date à laquelle ils se sont follow pour la première fois sur Instagram il y a deux ans, l'ancienne Miss France a dévoilé comment ils avaient eu le coup de foudre l'un pour l'autre lors d'une soirée parisienne. Mais s'ils se sont plus dès le premier regard, ni Rachel Legrain-Trapani, ni Valentin Léonard n'ont pour autant osé engagé la conversation l'un avec l'autre lors de cette soirée. Trop timides peut-être ?

On n'avait pas osé se parler

Heureusement un mois plus tard, une application de rencontres (Raya) a fait le reste et permis aux deux tourtereaux de se retrouver. "1 mois que nous nous sommes croisés à un événement parisien, on s'est follow sur Instagram. C'est de là qu'on a commencé à s'écrire tous les jours" explique la maman de Gianni (né en décembre 2013 de son mariage passé avec Aurélien Capoue) avant d'ajouter : "Pour la petite histoire, on venait de matcher sur un site de rencontre. Le destin nous donnait une seconde chance car quand on s'était vus la première fois on n'avait pas osé se parler."

Déterminée à rencontrer Valentin, c'est Rachel qui a fait le premier pas et qui s'est décidée à discuter avec lui. "Bon ok j'avoue j'ai écrit la première..." confie-t-elle, amusée. Nostalgique de leurs premiers instants, l'ancienne reine de beauté dévoile même leurs premiers échanges et le tout premier texto envoyé à Valentin : "Coucou je préfère t'écrire ici que sur Raya. J'ai vu que tu étais à Lloret del mar... Tu y restes tout l'été ?"

Une très belle histoire pour les amoureux qui sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Andréa le 7 juillet 2020.