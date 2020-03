Rachel Legrain-Trapani confinée avec son fils : cauchemars et crise de nerfs

Depuis que le gouvernement a imposé un confinement aux Français pour lutter contre le coronavirus, la vie s'organise différemment ! Confinée dans la famille de son amoureux à Saint-Lô, en Normandie, l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani dévoile les coulisses de son quotidien. L'occasion de voir que la future maman a un très beau baby bump et qu'elle ne se laisse pas aller même si c'est dur...

A 31 ans, la reine beauté sacrée en 2007 est donc enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse qu'elle poursuit depuis une grande maison de Normandie, au soleil. Rachel Legrain-Trapani a embarqué avec elle son fils Gianni (6 ans), fruit de son mariage passé avec le footballeur Aurélien Capoue. "C'était inéluctable vu ce que j'entendais depuis ces dernières semaines par ma famille et amis italiens... nous sommes à notre tour au confinement. Je vous avoue, j'ai très peur car enceinte on se sent vulnérable... Gianni est lui heureux de rester avec moi et surtout de ne plus aller à l'école... en apparence car la nuit il se réveille en pleurant à cause de cauchemars je pense que malgré tout ça l'angoisse. On va essayer de trouver des activités à faire ensemble nous sommes de ce fait restés en Normandie dans ma belle famille... Si vous avez des idées pour occuper nos bambins n'hésitez pas à nous les partager en com", commentait-elle au début du confinement.

Depuis, celle qui a retrouvé l'amour dans les bras du séduisant Valentin Léonard, semble avoir trouvé un bon rythme. Rachel Legrain-Trapani a ainsi dévoilé des photos de son fils en plein atelier jardinage. "3e jour de confinement... avec le soleil et un jardin c'est toujours plus agréable... On pense fortement aux personnels soignants qui doivent avoir la tête sous l'eau [ce qu'a confirmé sa consoeur l'ex-Miss France Marine Lorphelin, NDLR]. Nous, ici, le programme : le matin école pour Gianni [elle a admis être parfois "sur les nerfs" sur ce sujet quand son fils a "zéro motivation", NDLR], l'après-midi sport et ensuite on cuisine. Quel a été votre programme aujourd'hui ? Je vous embrasse (de loin bien évidemment)", a-t-elle ajouté.

Rachel Legrain-Trapani, qui attend un petit garçon, prend donc aussi du temps et cela passe par de l'entretien physique ! Elle a multiplié les photos d'elle en brassière de sport, dévoilant au passage son baby bump à nu. Un ventre rond qui montre que sa grossesse est très très avancée. Espérons qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions le moment venu...