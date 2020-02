Rachel Legrain-Trapani enceinte : baby bump et grosse fatigue

Pour rappel, Rachel Legrain-Trapani (31 ans) était déjà maman d'un petit garçon prénommé Gianni (5 ans), issu de sa relation passée avec le footballeur Aurélien Capoue. En couple depuis août 2019 le candidat de télé-réalité Valentin Léonard et l'ancienne reine de beauté n'ont pas perdu de temps. Après s'être fait tatouer ensemble à seulement quelques jours de relation, il était normal qu'ils veuillent rapidement fonder une famille.

"Je me lance de nouveau dans la folle aventure de la maternité tout simplement parce que c'est toi. Toi qui me donnes l'envie de redevenir maman, toi qui me combles de bonheur et d'amour chaque jour, toi qui es déjà un super beau-papa et qui seras un merveilleux papa, toi que j'aime tout simplement", confiait l'ancienne compagne de Benjamin Pavard au moment de l'annonce de sa grossesse.