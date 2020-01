Rachel Legrain-Trapani, enceinte et épuisée, donne des détails sur sa grossesse

Elle est déjà passée par là... mais chaque grossesse est différente. Aussi, Rachel Legrain-Trapani continue d'être surprise en portant la vie. Le 10 janvier 2020, l'ex-reine de beauté annonçait la merveilleuse nouvelle : en couple avec Valentin Léonard, elle s'apprête à accueillir un deuxième enfant. Si le décompte jusqu'au jour J reste relativement incertain, on sait déjà qu'il s'agit d'un petit garçon, qu'il mesure 13 centimètres et qu'il pèse 140 grammes, comme "une gaufre belge", précise-t-elle sur les réseaux sociaux.

Rachel Legrain-Trapani est déjà maman d'un bout d'homme, fruit de ses amours avec le footballeur Aurélien Capoue, qui vient de célébrer ses 6 ans. Bien qu'un nouveau membre s'apprête à rejoindre le clan, elle restera donc la seule femme de la maison. Et en attendant de rencontrer ce nouvel être, elle s'étonne des effets que sa croissance peut avoir sur son corps. "Je me suis endormie en pleine partie de dames, explique-t-elle sur son compte Instagram. Ça craint. Je pensais que le deuxième trimestre, on avait la pêche." C'est qu'il en faut, de l'énergie, quand on est deux...

Je n'avais pas la possibilité de faire un test

L'ancienne Miss France 2007 a découvert la nouvelle en plein trek romantique au Maroc. En vacances avec Valentin Léonard, Rachel Legrain-Trapani a tout simplement eu un afflux d'instinct maternel. "J'ai su que j'étais enceinte en arrivant sur notre campement dans le désert, raconte-t-elle. Je n'avais pas la possibilité de faire un test. Mais je le sentais au plus profond de moi... on s'en souviendra de cette phrase sortie de nulle part : 'Je crois que je suis enceinte.' À chaque kilomètre que je faisais, je pensais à lui (ou à elle) en espérant qu'il s'accroche et qu'il tienne le coup. Je me réveillais le matin à 6h avec les nausées et l'appréhension des 20 km que j'allais parcourir dans les dunes. On a réussi ensemble cette expérience qui restera incroyable avec mon petit haricot dans le ventre." Entre les gaufres et les haricots, on en connaît un qui risque d'être un fin gourmet...