Thomas Pesquet : Contre le confinement, il livre ses astuces et conseils

Après avoir passé des mois enfermé dans une capsule pour une mission spatiale, l'astronaute français Thomas Pesquet n'a clairement pas peur du confinement imposé par le gouvernement pour ralentir la propagation du coronavirus ! Sur son compte Twitter, mardi 17 mars 2020, il a posté une vidéo pour réagir à la mesure.

"Tuto confinement par un astronaute ! RESTEZ CHEZ VOUS, c'est le meilleur moyen d'enrayer le Covid-19. Il faut prendre des mesures tôt pour ne pas que la situation dégénère. Courage à tous et des pensées fraternelles aux personnels de santé", a-t-il écrit en légende de sa vidéo déjà vue plus de 740 000 fois ! Thomas Pesquet, comme d'autres personnalités ainsi que les membres du gouvernement, n'a pas manqué de relayer l'importance de respecter les consignes sur le confinement pour éviter que le virus ne fasse des ravages...

Thomas Pesquet a expliqué dans sa vidéo ce que lui-même allait faire à titre personnel pour passer le temps - chacun étant libre de piocher dans ses idées - et cela va de "trier les photos" de sa dernière mission et alimenter ses réseaux sociaux à la lecture en passant par "revoir des classiques". "Je peux même vous donner des conseils de lecture si vous voulez", a-t-il ajouté alors qu'on le voyait devant d'immenses bibliothèques pleines de livres derrière lui ! Combien en avait-il apporté dans l'espace ? Mystère... "Pour ceux qui ont les enfants à la maison, bon courage, ce n'est pas forcément facile. Mais, là encore, j'ai quelques suggestions de loisirs créatifs", a-t-il ajouté alors que l'on voyait cette fois une maquette de satellite miniature à monter.

Amusé par la situation, Thomas Pesquet a aussi évoqué les courses, une des rares sorties autorisées par les autorités. "Pour le ravitaillement, on ne risque pas la pénurie alimentaire. De toute façon, la nourriture en boîte j'ai l'habitude et puis au moins ici, elle reste dans l'assiette", a-t-il plaisanté, ajoutant qu'il avait aussi accroché un sac de couchage à la verticale sur une porte. "J'ai dormi dedans pendant six mois, c'est pas quelques petites semaines d'isolement qui vont me faire peur."

L'astronaute de 42 ans, en couple avec la jolie Anne Mottet, a cependant pris un ton sérieux pour rappeler quelques évidences... "Blague à part, le message à retenir est qu'il faut absolument éviter la propagation du virus. Aller boire un verre en terrasse et continuer à vivre comme si de rien n'était, c'est la bonne réponse pour des attaques terroristes, pas vraiment en cas d'épidémie", a-t-il ajouté.