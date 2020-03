Jean-Pierre Pernaut agacé en plein JT : coup de gueule contre "les inconscients"

Jean-Pierre Pernaut est le roi du JT de 13h et ose faire part de son mécontentement quand il le veut. Lundi 16 mars, lors de son célèbre bulletin, il s'est lâché et a taclé le comportement irresponsable des Français alors que le Covid-19 continue de progresser dans le pays.

Comme tous les jours depuis déjà trop longtemps, le coronavirus fait beaucoup parler de lui et, en toute logique, s'invite dans les journaux papiers, télévisés, web... Jean-Pierre Pernaut ne peut pas passer à côté de cette actualité et lui accorde une large place dans son journal. Mais au-delà d'informer le public, il ose dire ce que beaucoup pensent tout bas.

Après avoir vu que l'invitation du président de la République Emmanuel Macron à rester chez soi et à sortir le moins possible, n'avait pas été respectée par certains, le mari de Nathalie Marquay a déclaré : "Après avoir parlé de psychose au début de l'épidémie, maintenant, on ne parle plus de psychose, car il y a une véritable menace, il y avait encore hier et on l'a vu dans le journal, des inconscients. Il n'y a pas d'autre mot, dans les rues dans les parcs..." Puis, peu de temps après, il a insisté : "La seule vraie chose qui circule, c'est le virus et c'est dramatique. C'est un peu comme la radioactivité, c'est une menace qui est partout et on ne la voit pas. C'est pour ça que les inconscients n'en tiennent pas compte... et ils ont tort. (...) On voit encore des gens sourire, mais pourtant, il n'y a rien de drôle."

Ce n'est pas la première fois que Jean-Pierre Pernaut pousse un coup de gueule sur le sujet. Il a tout d'abord critiqué l'absence de masques en France : "On voit beaucoup beaucoup d'Italiens avec des masques, c'est le b.a-ba. de la protection. Comme en Chine, on met des masques. En France, on nous dit toujours que c'est inutile... peut-être parce qu'on n'en a pas..."