Rachel Legrain-Trapani enceinte : Baby bump et sport avec Valentin Léonard

Début janvier, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard annonçaient attendre un très heureux évènement. "C'est le moment de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle qui nous remplit de bonheur depuis maintenant plus de 3 mois. Rachel et moi attendons l'arrivée de notre petit bébé dans quelques mois. La plus belle des choses qui puisse arriver dans une vie, je vais bientôt être papa et suis aujourd'hui le plus heureux du monde", avait confié le candidat de télé-réalité au moment de l'annonce de la grossesse.

Ensemble depuis août 2019, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard filent le parfait amour. Pour rappel, la Miss France 2007 avait déjà vécu une belle histoire d'amour avec Ladji Doucouré (qu'on a pu voir dans la dernière saison de Danse avec les stars). Elle était déjà maman du petit Gianni (5 ans), issu de son mariage passé avec le footballeur Aurélien Capoue.