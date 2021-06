Rachel Legrain-Trapani fiancée à Valentin ? Jolie bague pour une soirée avec les 3 hommes de sa vie

Qui a dit qu'être maman empêchait d'avoir une vie nocturne trépidante ? Certainement pas Rachel Legrain-Trapani qui s'est rendue à la soirée de lancement de l'application Nanaba à l'hôtel Barrière Le Fouquet's de Paris le 18 juin 2021 accompagnée de son compagnonValentin Leonard, de son fils Gianni (né en 2013 de son union avec Aurélien Capoue) et d'Andréa (né en juillet 2020, fruit de son amour avec Valentin). Lors de cet événement dédié à l'application Nanaba, qui a pour but de faire réviser les jeunes sur leurs smartphones, Miss France 2007 a également retrouvé l'ancienne reine de beauté Malika Ménard. Lumineuse dans une robe Zara mi-longue fluide (à 39,95 euros), la 78e Miss France a profité de cette soirée festive avec son amoureux et ses deux garçons, ravis de poser sous les flashs des photographes. L'occasion de découvrir également une (énorme) bague au doigt de Rachel, synonyme peut-être de fiançailles secrètes avec son beau brun ?

Très heureuse aux bras de Valentin, la jolie brune a récemment parlé de sa relation amoureuse avec le mannequin et ancien candidat de télé-réalité via son compte Instagram. Tombée enceinte après seulement deux mois de relation avec Valentin, elle avait expliqué que cette décision avait été mûrement réfléchie. Sincère, elle confiait à ses abonnés : "Quand au bout de deux mois de relation, Valentin m'a parlé bébé, je n'ai pas hésité une seconde à me lancer dans l'aventure d'être parents ensemble. Ça peut paraître fou mais dès que je l'ai vu, je savais qu'il serait mon âme soeur, un père et un beau-père au top pour mes enfants. Son côté authentique, aventurier et serein m'a tout de suite fait chavirer le coeur." Depuis l'arrivée d'Andréa, Valentin Léonard et Rachel Legrain-Trapani forment, avec Gianni, une famille recomposée unie et soudée.