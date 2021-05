Rachel Legrain-Trapani, une nouvelle étape difficile avec Gianni : "Je ne sais pas si je dois pleurer"

Le 23 décembre 20213, Rachel Legrain-Trapani a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon que son ancien époux, le footballeur Aurélien Capoue, et elle ont prénommé Gianni. Bien qu'il ait grandi depuis, Miss France 2007 le verra toujours comme son bébé. Mais le 27 mai 2021, elle a connu une étape difficile dans sa vie de maman comme elle l'a confié en story Instagram.

En parcourant les stories de Rachel Legrain-Trapani, les internautes ont pu découvrir des images de Gianni se dirigeant vers la porte de son école. Et un gros changement est à noter, comme l'a précisé la compagne de Valentin Léonard. "Bon bah ça y est, il ne veut plus que je l'amène jusque devant la porte... Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer", peut-on lire en légende de la publication. On imagine que son coeur de maman s'est serré quand Gianni lui a annoncé qu'il ne souhaitait plus être accompagné. Nul doute qu'elle ait pu compter sur le soutien de ses abonnés ou de son cher et tendre pour lui redonner le sourire.

C''est une nouvelle plus réjouissante, en revanche, que Rachel Legrain-Trapani a annoncée le 26 mai. Comme toutes les femmes enceintes, la jeune femme de 32 ans a pris du poids lors de la grossesse d'Andréa (10 mois). Mais les mois ont passé et désormais, l'ancienne reine de beauté se sent mieux dans sa peau. Pour preuve : pour la première fois depuis longtemps, elle a mis un bikini et dévoilé une photo sur Instagram. "Oser remettre un maillot de bain 2 pièces... Il m'aura fallu attendre presque 11 mois après la naissance d'Andréa. Je ne me sentais pas super à l'aise encore. On est vraiment trop exigeantes avec nous-mêmes", peut-on lire en légende.