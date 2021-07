Rachel Legrain-Trapani maman fière : son fils Andréa fête (déjà) son 1er anniversaire

Et déjà une bougie de soufflée ! Le mercredi 7 juillet 2021, Rachel Legrain-Trapani était une maman particulièrement émue puisque son fils Andréa fêtait déjà son premier anniversaire. Elle n'a pas résisté à l'envie de partager ça avec ses abonnés sur Instagram.

La reine de beauté a notamment posté deux photos d'elle avec son fils et son chéri Valentin Léonard, la petite famille apparaissant heureuse. "Joyeux anniversaire mon petit coeur d'amour ! Merci pour tout le bonheur que tu nous as donné en entrant dans nos vies il y a 1 an aujourd'hui. Je t'aime à l'infini. (Mille mercis pour tous vos messages à l'occasion de l'anniversaire d'Andrea) #happybirthday #joyeuxanniversaire #1an #andrea #amour #famille", a-t-elle écrit en légende. Un anniversaire qu'elle a célébré sous le soleil puisqu'elle a posé ses valises pour quelques jours de repos dans la station balnéaire de Lloret de Mar (dans la province de Gérone) en Espagne.

Son amoureux et père de son jeune fils, Valentin Léonard, a lui aussi opté pour Instagram afin de s'exprimer sur l'anniversaire d'Andréa. "Premier anniversaire pour mon bébé d'amour en Espagne. C'est fou ce que le temps passe vite. Il y a un an jour pour jour ce 07 Juillet 2020 est devenu le plus beau jour de ma vie. Un papa heureux et comblé. #family #love #birthday #birthdayboy #gateau", a-t-il commenté de son côté.

Le mannequin et ex-candidat de télé-réalité connaît bien l'Espagne pour y faire du business. "Je suis directeur artistique de l'agence Summer Rockz. On organise et nous faisons la promotion des événements à destination des francophones à Salou et à Lloret de Mar en Espagne tels que des pool party, des virées en catamaran, des soirées à thème pendant la saison estivale qui s'étend de début juillet à fin aout", avait confié Valentin Léonard à Téléstar en 2018.