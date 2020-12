Rachel Legrain-Trapani, des soucis financiers après son divorce : ses craintes pour son fils Gianni

Vendredi 11 décembre 2020, les Miss seront à l'honneur sur C8. La chaîne de la TNT diffusera La vraie vie de vos Miss, un documentaire auquel de nombreuses reines de beauté ont participé, parmi lesquelles Rachel Legrain-Trapani. Et la jeune femme de 32 ans a fait de tristes révélations.

La vie de Rachel Legrain-Trapani a changé le 9 décembre 2006. Ce jour-là, elle a été élue Miss France 2007. Du jour au lendemain, elle a donc été grandement sollicitée et a dû assurer son rôle de représentante de la France pendant un an. Ce sacre lui a permis de lancer sa carrière d'animatrice, à commencer par son expérience chez Game One. Les projets se sont enchaînés jusqu'en 2011. Mais c'était ensuite plus compliqué pour elle de trouver des contrats. Et son divorce avec Aurélien Capoue en 2016 n'a pas arrangé les choses comme on peut le découvrir avec un extrait dévoilé par Télé Loisirs.

Lors du tournage du documentaire, Rachel Legrain-Trapani a confié qu'après sa séparation avec le footballeur, elle s'est retrouvée mère célibataire sans emploi. Un coup dur pour la maman de Gianni (7 ans, né de cette union) : "C'était difficile dans le sens où j'avais peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant et de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins. Et le regard des autres était aussi un peu compliqué", a-t-elle confié. Dans l'urgence de trouver du travail, elle avait postulé pour un poste de vendeuse. Et elle ne s'attendait pas à la réaction de la personne chargée du recrutement. "La femme m'a dit : 'Mais je ne comprends pas. Vous savez il va falloir jeter des poubelles.' J'ai répondu qu'il n'y avait pas de soucis, que je savais ce que c'était de travailler. Elle m'a dit : 'Vous savez, vous n'aurez pas de traitement de faveur.' Donc je lui ai dit que je n'en voulais pas, que je voulais juste travailler. Et je n'ai pas été prise, elle ne comprenait pas ce que je faisais là. Ce n'est pas parce que j'ai été Miss France que j'ai une rente à vie, je n'ai pas été président de la République. Donc je fais comment ?", a-t-elle confié.

Fort heureusement, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Depuis quelques années, elle signe contrat sur contrat. Et personnellement, elle est tout aussi comblée puisqu'avec son compagnon Valentin Léonard, ils ont accueilli un petit Andrea, le 7 juillet 2020.