Rachel Legrain-Trapani et son premier job à la télé : "Ils m'ont tout appris"

Le 19 décembre 2020, une nouvelle Miss France sera élue au Puy-du-Fou lors d'une cérémonie un peu particulière en raison de la crise sanitaire. Rachel Legrain-Trapani connaît le stress de cette finale, qu'elle avait remportée en 2007. Dans un questions/réponses improvisé sur Instagram, l'ancienne reine de beauté a révélé quelques anecdotes sur son règne et est revenue sur son premier job post-Miss France : animatrice télé, spécialisée dans le gaming.

Rachel Legrain-Trapani compte près de 300 000 abonnés sur Instagram. 300 000 internautes à qui elle a donné, ce mercredi 9 décembre 2020, l'opportunité de lui poser des questions sur son année Miss France, en 2007. Un de ses abonnés lui a demandé de raconter son expérience de présentatrice pour la chaîne Game One, consacrée aux jeux vidéos. Il s'agissait du premier travail de la Miss, à peine majeure à l'époque.

"À 18 ans, pendant mon année de Miss France, j'ai travaillé sur cette chaîne. Ils m'ont embauché en tant qu'animatrice (...) et j'ai fait mes armes sur cette chaîne pendant deux ans, je présentais le classement des jeux vidéos, raconte @racheltrapani. Je connaissais les jeux vidéos mais j'étais pas non plus une grande fan, donc j'ai tout appris là-bas, ils m'ont appris le métier d'animatrice, j'ai que des bons souvenirs, ils ont été géniaux avec moi."

En fin de story, la jolie brune en couple avec Valentin Léonard et maman de deux enfants (Gianni, né de son premier mariage au footballeur Aurélie Capoue, et Andrea, 5 ans et 5 mois) a publié un extrait d'émission présentée pour Game One. Filmée sur une plage, Rachel vantait les qualités d'un appareil photo doté d'une imprimante.