Rachel Legrain-Trapani et Valentin Leonard : Grosse fiesta avec 2 candidats de The Voice All Stars

De retour en France après un court séjour à Berlin, Rachel Legrain-Trapani a retrouvé son BFF Olympe le temps d'une soirée organisée tout spécialement pour sa participation à The Voice All Stars. Grand favori et finaliste de la saison 2, Olympe a fait son grand retour dans l'émission sur TF1 le 18 septembre 2021, lors des auditions à l'aveugle. Un exercice qu'il connaît très bien mais qu'il redoutait pourtant énormément. Et parce que l'émission a déjà changé sa vie (il s'est même fait tatouer la date de sa première audition à l'aveugle en 2013), le jeune homme originaire d'Amiens a préparé une gigantesque fête pour célébrer sa seconde participation à The Voice.

Télévision pour regarder le show, photomaton et énorme gâteau préparé avec une pâte à sucre reprenant le logo de l'émission, tout était prévu pour rendre hommage à Olympe comme il se doit ! Pour rappel, le candidat - qui s'est marié en 2016 - avait terminé à la seconde place en 2013 derrière Yoann Fréget, qui l'avait devancé de 0,2% dans les votes (il a ensuite sorti 3 albums dont le premier a été certifié disque d'or).

"Elle était très bien ta prestation, magnifique", souffle Valentin Léonard, très admiratif de la reprise au piano du titre You Say de Lauren Daigle. À l'issue de son audition à l'aveugle, Olympe a décidé de suivre Zazie, "le choix du coeur".

Également présente à cette soirée, Victoria Adamo, qui participe elle-aussi à The Voice All Stars. Candidate de la saison 4 de The Voice et de la Saison 1 de The Voice Kids, la jeune femme a cette fois été sélectionnée par Mika qui compte déjà 4 talents dans son équipe dont : Anthony Touma, Terence et Paul.