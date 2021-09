The Voice All Stars 2021 : Un Talent, méconnaissable, se confie sur ses épreuves "macabres"

Son retour dans The Voice All Stars 2021 devrait être remarqué. Samedi 18 septembre, Léo Ristorto fera son grand come-back sur TF1, six ans après sa participation à The Voice Kids (finaliste de la saison 2). Nul doute que les téléspectateurs auront bien du mal à reconnaître ce Talent, aujourd'hui âgé de 19 ans et qui est passé par des étapes très douloureuses.

Le 15 septembre, Léo a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés. Il a eu la chance de participer à The Voice All Stars 2021. "Six ans plus tard, après tant d'événements accumulés par les épreuves ténébreuses et macabres que j'ai eues à traverser, je suis viscéralement ému de vous annoncer ma présence au sein de cette édition spéciale", a-t-il notamment écrit en légende de sa publication. Sur la première photo, on peut le voir sur scène, un micro à la main, en pleine prestation. L'occasion de voir qu'il a bien changé. Exit les cheveux blonds courts, il a opté pour un carré court et une couleur brune. Le jeune homme est maquillé au niveau des yeux et porte un costume noir et doré.

Sur les images suivantes, les internautes peuvent lire un texte. Léo s'est confié sans tabou sur ces dernières années qui n'ont pas été simples. Alors que les téléspectateurs avaient connu "un jeune garçon innocent et pauvre en expérience", c'est un "nouveau Léo" qu'ils s'apprêtent à découvrir. Un jeune homme "en équilibre au sein de son être, son âme, son corps et ses énergies". Grâce à cette participation, il espère "transmettre un message d'amour, de tolérance, de paix, de sérénité, de clémence, de mansuétude, de réunification". Car il le rappelle, il est important d'assumer qui l'on est. "La différence est la plus jolie des valeurs", a-t-il précisé, sans manquer d'encourager les personnes qui souffrent.