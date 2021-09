Olympe (The Voice) transformé : le chanteur "a grossi" et s'attend au pire...

Après avoir fait chavirer le coeur des téléspectateurs en 2013 lors de la deuxième saison de The Voice, Olympe fait son grand retour à l'antenne de TF1. Le jeune chanteur à l'époque coaché par Jenifer est en effet au casting de The Voice All Stars, la saison anniversaire qui célèbre les 10 ans du télé-crochet. En huit ans, il a bien évolué... et un peu changé physiquement aussi.

En interview pour le magazine Closer, Olympe se livre sur cette nouvelle expérience télévisée. C'est différemment qu'il appréhende cette deuxième participation à The Voice. Désormais, il connait le fonctionnement de l'émission, il sait comme la critique peut être dure. Lui en a souffert lorsqu'il a été médiatisé. En effet, Olympe a été victime d'attaques sur son physique. D'ailleurs, il a depuis pris du poids et s'attend au pire...

"On ne parle jamais de body positivisme pour les hommes et c'est dommage. Mon poids a été une source de souffrance, lance-t-il. Quand j'ai fait The Voice 2, je ne pesais que 68 kilos et je recevais pourtant des messages grossophobes. Là, je suis sûr que je vais recevoir plein de critiques, car j'ai grossi. Mais je suis blindé aujourd'hui, ça ne m'atteint plus."

Son poids, un réel sujet depuis le début. Même si The Voice 2 a été remporté par Yoann Fréget de l'équipe de Garou, Olympe a tapé dans l'oeil de producteurs. Dès la fin de l'émission, il a signé avec une grande maison de disques. "Mais on ne m'a pas laissé écrire ni composer, avait-il déclaré auprès de Télé 2 Semaines en mai dernier. On a aussi essayé de me transformer, on m'a demandé de perdre du poids : 'Tu es trop gros, on est obligé de te cacher derrière un piano...' À 23 ans, c'est difficile à entendre !"

Heureusement, face à tous ces mots durs, Olympe n'est pas seul. Il peut compter sur le soutien infaillible de son mari Julien Van Der Drisch, avec qui il envisage d'agrandir la famille. "Notre agrément nous permet d'adopter un enfant qui a entre 3 mois et 4 ans. Mais on nous a fait comprendre que ce serait très difficile car nous sommes un couple gay", regrette-t-il. Une nouvelle épreuve à surmonter à deux.

L'interview d'Olympe est à retrouver en intégralité dans le magazine Closer, actuellement en kiosques.